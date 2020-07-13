В Удмуртии рассказали о запуске движения по мосту в Сарапуле

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов дал распоряжение запустить рабочее движение по мосту в Сарапуле 20—22 июля.
В Удмуртии рассказали о запуске движения по мосту в Сарапуле
  • РИА Новости

Сообщается, что работы завершены на четыре месяца раньше срока.

«Путепровод будет соответствовать всем требованиям организации безопасного движения, будет обустроена проезжая часть с двухсторонним движением по две полосы в каждом направлении, а также пешеходный тротуар», — передаёт Udm.info слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Горбачёва.

Ранее издание «Сусанин» сообщало, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году городам Удмуртии выделят дополнительное финансирование на ремонт дорог в размере 1,56 млрд рублей. Из них 800 млн рублей — федеральные средства, 757 млн рублей — бюджет Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить