В Удмуртии рассказали о запуске движения по мосту в Сарапуле

Глава Удмуртии Александр Бречалов дал распоряжение запустить рабочее движение по мосту в Сарапуле 20—22 июля.

Сообщается, что работы завершены на четыре месяца раньше срока.

«Путепровод будет соответствовать всем требованиям организации безопасного движения, будет обустроена проезжая часть с двухсторонним движением по две полосы в каждом направлении, а также пешеходный тротуар», — передаёт Udm.info слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Горбачёва.

Ранее издание «Сусанин» сообщало, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году городам Удмуртии выделят дополнительное финансирование на ремонт дорог в размере 1,56 млрд рублей. Из них 800 млн рублей — федеральные средства, 757 млн рублей — бюджет Удмуртии.