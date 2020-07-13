Вандалы сломали пальцы на руке статуи Венеры Медицейской в Петергофе

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Вандалы сломали пальцы на руке статуи Венеры Медицейской в Государственном музее-заповеднике «Петергоф». Об инциденте уже сообщили в Министерство культуры, статую придётся реставрировать.
Вандалы сломали пальцы на руке статуи Венеры Медицейской в Петергофе
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Это« произошло либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. У статуи Венеры Медицейской были сломаны четыре пальца. Теперь предстоит реставрация», — сообщили РИА Новости в музее.

Статуя расположена в саду Венеры в Нижнем парке Петергофа, эта часть парка пострадала в годы Великой Отечественной войны. Его восстановили в 1980-е годы.

В июле 2019 года вандалы уничтожили барельеф Михаила Лермонтова в национальном парке в Кисловодске, установленный в 1948 году.

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