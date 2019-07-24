Вандалы уничтожили барельеф Лермонтова в Кисловодске

Короткая ссылка
Вандалы уничтожили барельеф Михаила Лермонтова в национальном парке в Кисловодске, установленный в 1948 году.
Вандалы уничтожили барельеф Лермонтова в Кисловодске
  • © страница Национального парка «Кисловодский»
  • vk.com

«Инцидент произошёл в ночь на 24 июля в нижнем парке на одной из смотровых площадок известного архитектурного ансамбля», — сообщила пресс-служба парка в социальной сети «ВКонтакте».

Личности злоумышленников устанавливаются. 

В апреле трое мужчин, осквернивших мемориал «Родина-мать» в Ставропольском крае, отмыли памятник после того, как их задержали.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить