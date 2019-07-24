Вандалы уничтожили барельеф Лермонтова в Кисловодске

Вандалы уничтожили барельеф Михаила Лермонтова в национальном парке в Кисловодске, установленный в 1948 году.

«Инцидент произошёл в ночь на 24 июля в нижнем парке на одной из смотровых площадок известного архитектурного ансамбля», — сообщила пресс-служба парка в социальной сети «ВКонтакте».

Личности злоумышленников устанавливаются.

В апреле трое мужчин, осквернивших мемориал «Родина-мать» в Ставропольском крае, отмыли памятник после того, как их задержали.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.