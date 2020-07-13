Минприроды рассказало о процессе ликвидации последствий ЧП на Таймыре

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Минприроды России проводит необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию последствий разлива топлива на Таймыре.
Минприроды рассказало о процессе ликвидации последствий ЧП на Таймыре
  • © сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района

«Со своей стороны мы делаем всё необходимое. На месте работают специалисты Росприроднадзора», — цитирует ТАСС министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

По его словам, согласно поручению президента России Владимира Путина, будет оценено состояние всех расположенных на территории страны объектов, деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива авиационного топлива.

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