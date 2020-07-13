Спасатели рассказали о правилах поведения на пляже

В ГУ МЧС России по Московской области рассказали о правилах поведения на пляже.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ведомства.

Купаться рекомендуется или утром, или вечером. Температура воды не должна быть ниже +18...+19 °С.

«Наиболее благоприятные условия купания — ясная безветренная погода, температура воздуха +25 °С и более», — сказали в управлении.

Если судорогой свело ноги и избавиться от неё не удалось, то можно лечь на спину и плыть к берегу при помощи рук.

На пляжах, открытых для купания, дежурят спасатели. Купаться в незнакомом месте нежелательно. Кроме того, нельзя приближаться к судам.

Заходить в воду в нетрезвом виде также не рекомендуется.

Ранее эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить детей во время отдыха у воды.