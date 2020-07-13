Пассажиропоток авиакомпаний России вырос втрое за месяц
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«По оперативным данным, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 2,84 млн пассажиров, что составляет минус 77,5% по сравнению с объёмами за аналогичный период прошлого года», — заявили в Росавиации.
За шесть месяцев перевезены 27,8 млн человек (-52%).
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.