Пассажиропоток авиакомпаний России вырос втрое за месяц

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Пассажиропоток авиакомпаний России вырос в три раза в июне по сравнению с маем и достиг 2,84 млн человек.
Пассажиропоток авиакомпаний России вырос втрое за месяц
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«По оперативным данным, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 2,84 млн пассажиров, что составляет минус 77,5% по сравнению с объёмами за аналогичный период прошлого года», — заявили в Росавиации.

За шесть месяцев перевезены 27,8 млн человек (-52%).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.

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