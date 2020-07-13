В Пермском крае продлили масочный режим до 28 июля
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
Так, «речь идёт о сохранении социальной дистанции и масочного режима».
Также ограничения «распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фуд-кортов в торговых центрах и другое».
При этом в оперштабе приняли решение «разрешить с соблюдением санэпидемиологических мероприятий деятельность «Лето Парка», аттракционов в парках культуры и отдыха».
Согласно данным Роспотребнадзора на 13 июля, всего в регионе выявлено 4474 заболевших коронавирусом, выздоровели 3352 человека.
Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 6537 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 733 699 случаев заболевания COVID-19.
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