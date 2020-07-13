В Пермском крае продлили масочный режим до 28 июля

В Пермском крае на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении некоторых ограничительных мер в регионе до 28 июля.

Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Так, «речь идёт о сохранении социальной дистанции и масочного режима».

Также ограничения «распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фуд-кортов в торговых центрах и другое».

При этом в оперштабе приняли решение «разрешить с соблюдением санэпидемиологических мероприятий деятельность «Лето Парка», аттракционов в парках культуры и отдыха».

Согласно данным Роспотребнадзора на 13 июля, всего в регионе выявлено 4474 заболевших коронавирусом, выздоровели 3352 человека.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 6537 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 733 699 случаев заболевания COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.