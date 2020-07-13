В Пермском крае продлили масочный режим до 28 июля

Короткая ссылка
В Пермском крае на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении некоторых ограничительных мер в регионе до 28 июля.
В Пермском крае продлили масочный режим до 28 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Так, «речь идёт о сохранении социальной дистанции и масочного режима».

Также ограничения «распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фуд-кортов в торговых центрах и другое».

При этом в оперштабе приняли решение «разрешить с соблюдением санэпидемиологических мероприятий деятельность «Лето Парка», аттракционов в парках культуры и отдыха».

Согласно данным Роспотребнадзора на 13 июля, всего в регионе выявлено 4474 заболевших коронавирусом, выздоровели 3352 человека.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 6537 новых носителей коронавирусной инфекции. Всего в стране выявили 733 699 случаев заболевания COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить