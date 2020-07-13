В Госдуме призвали оказать поддержку детским лагерям

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором призвала оказать поддержку детским лагерям.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«По предварительным подсчётам, детские санатории будут заполнены только на 20%», — заявила Костенко.

Как отметила депутат, многие учреждения надеялись заработать с 1 июня в обычных условиях.

«Средства уже потрачены на плановые ремонты, выплаты зарплат сотрудникам, закупку оборудования и всё, что нужно для открытия лагерей и санаториев. То есть организации уже не могут вернуть деньги в полном объёме государственным и частным заказчикам», — пояснила она.

По её словам, это может привести к судебным разбирательствам и дальнейшим банкротствам здравниц.

«Поддержка предусмотрена для предприятий малого и среднего бизнеса, под которые детские здравницы не попадают из-за количества штатных единиц, установленных приказом Минздрава России, утверждающего порядок организации санаторно-курортного лечения», — отметила Костенко.

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