В Госдуме призвали оказать поддержку детским лагерям

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором призвала оказать поддержку детским лагерям.
В Госдуме призвали оказать поддержку детским лагерям
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«По предварительным подсчётам, детские санатории будут заполнены только на 20%», — заявила Костенко.

Как отметила депутат, многие учреждения надеялись заработать с 1 июня в обычных условиях.

«Средства уже потрачены на плановые ремонты, выплаты зарплат сотрудникам, закупку оборудования и всё, что нужно для открытия лагерей и санаториев. То есть организации уже не могут вернуть деньги в полном объёме государственным и частным заказчикам», — пояснила она.

По её словам, это может привести к судебным разбирательствам и дальнейшим банкротствам здравниц.

«Поддержка предусмотрена для предприятий малого и среднего бизнеса, под которые детские здравницы не попадают из-за количества штатных единиц, установленных приказом Минздрава России, утверждающего порядок организации санаторно-курортного лечения», — отметила Костенко.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о летней оздоровительной кампании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить