ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

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ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.

Как сообщили ранее в ведомстве, в законспирированную ячейку входили шесть жителей Ростовской области — граждане России и одной из среднеазиатских стран.

По данным спецслужбы, они готовили нападения на сотрудников полиции и террористические атаки.

При попытке задержать главаря группы в Азовском районе он открыл огонь по сотрудникам спецподразделения ФСБ и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения. В Ростове-на-Дону задержаны остальные пятеро злоумышленников. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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