ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
Как сообщили ранее в ведомстве, в законспирированную ячейку входили шесть жителей Ростовской области — граждане России и одной из среднеазиатских стран.
По данным спецслужбы, они готовили нападения на сотрудников полиции и террористические атаки.
При попытке задержать главаря группы в Азовском районе он открыл огонь по сотрудникам спецподразделения ФСБ и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения. В Ростове-на-Дону задержаны остальные пятеро злоумышленников.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.