ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ
- РИА Новости
«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»*, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.
В ведомстве рассказали, что члены этой ячейки «готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях».
В ФСБ рассказали, что при попытке задержания главаря группы в Азовском районе Ростовской области он открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам ФСБ и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения.
В сообщении говорится, что в ходе «дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростове-на-Дону задержаны остальные пять членов группы».
Отмечается, что «пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет».
Также сообщается, что были заведены дела по статьям «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, который готовил вооружённое нападение на административные здания.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.