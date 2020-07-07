В Астраханской области предотвратили теракт

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Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, задержан мужчина, который готовил вооружённое нападение на административные здания.
В Астраханской области предотвратили теракт
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ФСБ по региону.

Установлено, что житель региона 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооружённые формирования, действующие в Сирии, «принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путём вооружённого нападения на административные здания».

«Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный является сторонником террористической организации «Исламское государство»*. 

В начале июня в ФСБ заявили о предотвращении теракта на рынке Симферополя.

Тогда были задержаны пять человек, которые готовили взрыв. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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