Трутнев заявил о плохой организации работы властей Хабаровского края
- РИА Новости
«У меня есть на это все основания», — цитирует РИА Новости Трутнева.
По его словам, когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край находился на 18-м месте по инвестиционному климату, а в настоящее время — на 63-м месте.
Он также сообщил, что ему поступает много сообщений от инвесторов по поводу чиновников и невыполнения обязательств по контрактам.
Ранее Юрий Трутнев объяснил, зачем приехал в Хабаровск.