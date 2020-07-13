Трутнев заявил о плохой организации работы властей Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что работа руководства Хабаровского края плохо организована.

«У меня есть на это все основания», — цитирует РИА Новости Трутнева.

По его словам, когда он начинал работу на Дальнем Востоке, Хабаровский край находился на 18-м месте по инвестиционному климату, а в настоящее время — на 63-м месте.

Он также сообщил, что ему поступает много сообщений от инвесторов по поводу чиновников и невыполнения обязательств по контрактам.

Ранее Юрий Трутнев объяснил, зачем приехал в Хабаровск.