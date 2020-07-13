Трутнев объяснил приезд в Хабаровск

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Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев объяснил, зачем приехал в Хабаровск.
Трутнев объяснил приезд в Хабаровск
  • РИА Новости

«Я сюда приехал, прежде всего чтобы убедиться, что команда, которая сегодня находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова Трутнева.

9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В суде Фургал заявил о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.

По версии следствия, губернатор причастен к организации убийств предпринимателей в 2004—2005 годах. 

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