Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

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Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
  • Reuters

Как передает kp.ru, по его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врождённым иммунитетом.

«При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. То есть человек не заразится в принципе», — сказал эксперт, пояснив при этом, что у такого носителя, скорее всего, никаких симптомов не будет, но и иммунитета к коронавирусу может не сформироваться.

К другим категориям относятся те, кто переболел сезонными коронавирусами, а также те, кто обладает в целом сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.

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