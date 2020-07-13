Метро в Санкт-Петербурге будет работать в обычном режиме
- РИА Новости
Во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, станции Санкт-Петербургского метро закрывались в 22:00.
«С понедельника, 13 июля, Санкт-Петербургский метрополитен возвращается к работе по обычному графику. Станции будут закрываться на вход по летнему расписанию», — сообщили kp.ru в администрации Северной столицы.
Данное решение принято правительством города совместно с Роспотребнадзором.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.