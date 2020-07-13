Метро в Санкт-Петербурге будет работать в обычном режиме

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Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля возвращается к привычному графику работы — с 05:30 утра до 01:00 ночи.
Метро в Санкт-Петербурге будет работать в обычном режиме
  • РИА Новости

Во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, станции Санкт-Петербургского метро закрывались в 22:00.

«С понедельника, 13 июля, Санкт-Петербургский метрополитен возвращается к работе по обычному графику. Станции будут закрываться на вход по летнему расписанию», — сообщили kp.ru в администрации Северной столицы.

Данное решение принято правительством города совместно с Роспотребнадзором.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

 

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