Метро в Санкт-Петербурге будет работать в обычном режиме

Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля возвращается к привычному графику работы — с 05:30 утра до 01:00 ночи.

Во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, станции Санкт-Петербургского метро закрывались в 22:00.

«С понедельника, 13 июля, Санкт-Петербургский метрополитен возвращается к работе по обычному графику. Станции будут закрываться на вход по летнему расписанию», — сообщили kp.ru в администрации Северной столицы.

Данное решение принято правительством города совместно с Роспотребнадзором.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.