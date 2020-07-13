В Приморье задержали группу наркоторговцев

В Приморском крае сотрудники полиции провели задержание двоих подозреваемых в изготовлении и перепродаже запрещённых веществ в регионы Дальнего Востока.

«Пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы драгдилеров, продававших наркотики за пределами региона… В ходе проведения многоэтапной специальной операции полицейские задержали двоих подозреваемых в наркосбыте. В квартире одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли кусты наркотического растения, а также предметы для изготовления наркотических средств», — передаёт «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального управления МВД.

Подозреваемые признались в причастности к незаконному изготовлению и распространению наркотиков.

Пресс-служба МВД сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Ранее novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгограда сообщили, что в районный суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении 22-летнего студента, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.