В Волгограде студента обвиняют в попытке сбыта наркотиков в крупном размере
- РИА Новости
Как сообщили novostivolgograda.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, летом прошлого года волгоградский студент познакомился в интернете с сообщником, который предложил ему организовать преступную группу и «подзаработать» наркоторговлей.
Отмечается, что студент был задержан в августе 2019 года.
В автомобиле молодого человека обнаружили тринадцать свёртков с наркотиками, ещё два свёртка он успел спрятать.
Экспертиза показала, что запрещённое вещество было производным метилэфедрона.
Ранее в Удмуртии рассказали о работе по борьбе с оборотом наркотиков.
Также URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.