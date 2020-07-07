В Волгограде студента обвиняют в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

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Прокуратура Волгограда направила на рассмотрение в районный суд уголовное дело в отношении 22-летнего студента, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.
В Волгограде студента обвиняют в попытке сбыта наркотиков в крупном размере
  • РИА Новости

Как сообщили novostivolgograda.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, летом прошлого года волгоградский студент познакомился в интернете с сообщником, который предложил ему организовать преступную группу и «подзаработать» наркоторговлей.

Отмечается, что студент был задержан в августе 2019 года.

В автомобиле молодого человека обнаружили тринадцать свёртков с наркотиками, ещё два свёртка он успел спрятать.

Экспертиза показала, что запрещённое вещество было производным метилэфедрона.

Ранее в Удмуртии рассказали о работе по борьбе с оборотом наркотиков.

Также URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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