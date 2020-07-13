За сутки после коронавируса в России выписаны 2960 человек

Короткая ссылка
За последние сутки от коронавируса в России вылечились 2960 пациентов. Общее число выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 504 021.
За сутки после коронавируса в России выписаны 2960 человек
  • Reuters

Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Накануне в России выписали 3615 человек.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить