За сутки после коронавируса в России выписаны 2960 человек
За последние сутки от коронавируса в России вылечились 2960 пациентов. Общее число выздоровевших после заболевания COVID-19 составило 504 021.
- Reuters
Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Накануне в России выписали 3615 человек.
Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.
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