В Москве ещё 394 пациента вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве ещё 394 пациента вылечились после заболевания коронавирусом, общее число выздоровевших в столице достигло 164 954.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 394 пациента», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пишут «Известия», по её словам, для подтверждения отсутствия у человека заболевания медики проводят специальные исследования.

Пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Ранее стало известно, что более 23,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.