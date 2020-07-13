В Москве ещё 394 пациента вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 394 пациента», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как пишут «Известия», по её словам, для подтверждения отсутствия у человека заболевания медики проводят специальные исследования.
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