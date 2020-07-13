В Москве ещё 394 пациента вылечились от коронавируса

Короткая ссылка
За прошедшие сутки в Москве ещё 394 пациента вылечились после заболевания коронавирусом, общее число выздоровевших в столице достигло 164 954.
В Москве ещё 394 пациента вылечились от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 394 пациента», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пишут «Известия», по её словам, для подтверждения отсутствия у человека заболевания медики проводят специальные исследования.

Пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Ранее стало известно, что более 23,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить