Почти 50 дачных участков подтоплено в Можайске из-за дождя
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«За 13 июля произошло подтопление 49 дачных участков», — цитирует ТАСС пресс-службу областного ГУ МЧС России.
Отмечается, что подтопления произошли в СНТ «Виктория», «Васильки» и «Стрела».
Также сообщается, что девять участков в СНТ «Васильки» освободились от воды.
Ранее в Московской области в ходе работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошёл подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Рузу.