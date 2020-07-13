Почти 50 дачных участков подтоплено в Можайске из-за дождя

Около 50 дачных участков и 28 дачных домов оказались подтоплены на территории Можайского городского округа Московской области.

«За 13 июля произошло подтопление 49 дачных участков», — цитирует ТАСС пресс-службу областного ГУ МЧС России.

Отмечается, что подтопления произошли в СНТ «Виктория», «Васильки» и «Стрела».

Также сообщается, что девять участков в СНТ «Васильки» освободились от воды.

Ранее в Московской области в ходе работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошёл подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Рузу.