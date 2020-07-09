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При прокладке обводного канала в Подмосковье два дома смыло водой

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В Московской области в ходе работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошёл подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза.
При прокладке обводного канала в Подмосковье два дома смыло водой
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Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

«В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошёл смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и 1 хоз. постройка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 22:00 «уровень воды на территории подтопленного участка составляет до 15 см».

В ведомстве сообщили, что «угроза дальнейшего подтопления отсутствует».

«Погибших и пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

В конце июня в Москве на Хорошёвском шоссе обвалился грунт, две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области перекрыты.

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