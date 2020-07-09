При прокладке обводного канала в Подмосковье два дома смыло водой
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Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.
«В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошёл смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные) и 1 хоз. постройка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 22:00 «уровень воды на территории подтопленного участка составляет до 15 см».
В ведомстве сообщили, что «угроза дальнейшего подтопления отсутствует».
«Погибших и пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
В конце июня в Москве на Хорошёвском шоссе обвалился грунт, две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области перекрыты.