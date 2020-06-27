В Москве на Хорошёвском шоссе провалился грунт

На Хорошевском шоссе, в районе д. 39 стр.1 произошёл провал грунта на проезжей части. В настоящий момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы. pic.twitter.com/Tbypg8t3xQ