В Москве на Хорошёвском шоссе провалился грунт
- @gucodd
Об этом сообщил Центр организации дорожного движения Москвы.
На Хорошевском шоссе, в районе д. 39 стр.1 произошёл провал грунта на проезжей части. В настоящий момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда свободны две полосы. pic.twitter.com/Tbypg8t3xQ— ЦОДД (@gucodd) June 27, 2020
«На месте работают оперативные службы. На месте также присутствует экипаж дорожного патруля, осуществляет прикрытие для машин оперативных служб и регулирует движение. Просим водителей заранее строить маршрут с учётом ограничений», — сообщили там.
20 июня в Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, вызванных сильным ливнем.