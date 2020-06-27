В Москве на Хорошёвском шоссе провалился грунт

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В Москве на Хорошёвском шоссе обвалился грунт, две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области перекрыты.
В Москве на Хорошёвском шоссе провалился грунт
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Об этом сообщил Центр организации дорожного движения Москвы.

«На месте работают оперативные службы. На месте также присутствует экипаж дорожного патруля, осуществляет прикрытие для машин оперативных служб и регулирует движение. Просим водителей заранее строить маршрут с учётом ограничений», — сообщили там.

20 июня в Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, вызванных сильным ливнем.

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