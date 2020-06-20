В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений

В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«На улице Подольских Курсантов в районе дома 26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлёво Товарная» подтопило. Перекрыто движение в обоих направлениях», — информирует центр в своём Twitter.

Кроме того, в ЦОДД заявили о скоплении дождевой воды на проезжей части на Востряковском проезде, в связи с чем там движение также перекрыто.

Также подтопление наблюдается на проспекте Вернадского, вл. 76 и на ул. Покрышкина, 1.

В сообщении указано, что также на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть

Ранее в МЧС предупредили, что в Москве ожидаются грозовые дожди, град и сильный ветер. В ведомстве рекомендовали москвичам отказаться от поездок на автомобиле.