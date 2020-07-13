Следователи назвали предварительную причину падения самолёта Ан-2
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в СК считают, что самолёт задел линии электропередачи (ЛЭП).
«По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолёт задел провод, после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося», — сказала собеседница.
Вместе с этим в ведомстве добавили, что будут проверены все версии произошедшего, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области потерпел крушение самолёт Ан-2. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал.
СК начал проверку по факту произошедшего.