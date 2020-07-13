СК начал проверку из-за падения самолёта Ан-2 в Нижегородской области

Следователи начали проверку по факту падения самолёта Ан-2 в Нижегородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

«На место выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники МЧС России по Нижегородской области. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в заявлении.

В сообщении указывается, что при падении самолёт загорелся.

Ранее в Нижегородской области потерпел крушение самолёт Ан-2. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал.