Адвокат рассказал о ситуации с делом сестёр Хачатурян

Адвокат Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение — убийство группой лиц по предварительному сговору», — цитирует РИА Новости Паршина.

Он сообщил, что дело теперь должны передать в суд.

При этом он рассказал, что «дело младшей из сестёр рассмотрят отдельно».

«По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — заявил адвокат.

Он предположил, что «скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности».

Ранее Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца.

В ведомстве сообщили, что «в настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера».

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В августе 2018 года сёстры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.