В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в ангаре

Короткая ссылка
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с производственным оборудованием в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в ангаре
  • РИА Новости

«Пожарные справились с огнём на крупном пожаре в Екатеринбурге. В 22:40 (по местному времени) открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «из горящего здания пожарными были эвакуированы шесть газовых баллонов».

«В помещениях ангара находились несколько ёмкостей с техническим маслом, перехода огня на них огнеборцами не допущено. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло возгорание в складском помещении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить