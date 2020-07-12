В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в ангаре

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с производственным оборудованием в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте МЧС по Свердловской области.

«Пожарные справились с огнём на крупном пожаре в Екатеринбурге. В 22:40 (по местному времени) открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «из горящего здания пожарными были эвакуированы шесть газовых баллонов».

«В помещениях ангара находились несколько ёмкостей с техническим маслом, перехода огня на них огнеборцами не допущено. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло возгорание в складском помещении.