В Екатеринбурге произошло возгорание в складском помещении

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В Екатеринбурге произошло возгорание в складском помещении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
В Екатеринбурге произошло возгорание в складском помещении
  • РИА Новости

«Площадь пожара, по предварительной информации, — 800 квадратных метров. В 18:10 (мск) ... поступила информация о пожаре в складском помещении по адресу: улица Полевая, 76. Муниципальное образование «город Екатеринбург» Свердловской области. В 18:20 (мск) на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение», — сообщили в ведомстве.

Ранее пожар в хуторе Княженский 2-й в Волгоградской области, где огонь перекинулся на жилые дома с пшеничного поля, ликвидирован

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