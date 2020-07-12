В Екатеринбурге произошло возгорание в складском помещении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Площадь пожара, по предварительной информации, — 800 квадратных метров. В 18:10 (мск) ... поступила информация о пожаре в складском помещении по адресу: улица Полевая, 76. Муниципальное образование «город Екатеринбург» Свердловской области. В 18:20 (мск) на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение», — сообщили в ведомстве.

Ранее пожар в хуторе Княженский 2-й в Волгоградской области, где огонь перекинулся на жилые дома с пшеничного поля, ликвидирован.