Под Тверью идёт проверка из-за жёсткой посадки легкомоторного самолёта

Московская межрегиональная транспортная прокуратура поручила провести проверку из-за жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Калязинском районе Тверской области.

«Сегодня, 12 июля, примерно в 13:40 в Калязинском районе Тверской области произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Погибших в результате происшествия нет.

На место выехал тверской районный транспортный прокурор.

В середине июня в Татарстане легкомоторный самолёт лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу.