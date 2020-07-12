Под Тверью идёт проверка из-за жёсткой посадки легкомоторного самолёта

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура поручила провести проверку из-за жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Калязинском районе Тверской области.
Под Тверью идёт проверка из-за жёсткой посадки легкомоторного самолёта
  • РИА Новости

«Сегодня, 12 июля, примерно в 13:40 в Калязинском районе Тверской области произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Погибших в результате происшествия нет.

На место выехал тверской районный транспортный прокурор.

В середине июня в Татарстане легкомоторный самолёт лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу.

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