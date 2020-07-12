Под Тверью идёт проверка из-за жёсткой посадки легкомоторного самолёта
- РИА Новости
«Сегодня, 12 июля, примерно в 13:40 в Калязинском районе Тверской области произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний», — говорится в сообщении.
Погибших в результате происшествия нет.
На место выехал тверской районный транспортный прокурор.
В середине июня в Татарстане легкомоторный самолёт лётного училища после отказа двигателя приземлился на дорогу.