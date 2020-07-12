Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.

Его слова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» приводит ТАСС.

«Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае — безумцами. Эта болезнь существует, и эта болезнь особенная, временами страшная», — сказал Песков.

Он также рассказал, что во время болезни организм испытывает «доселе неизведанные ощущения» и «нет опыта, на который можно опереться».

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус», — цитирует Пескова сайт «Вести».

В июне в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский представили фильм про коронавирус в Дагестане, в котором, в частности, рассказывалось, как одни похороны стали причиной вспышки COVID-19 в маленьком селе, где жители отказывались верить в коронавирус.

В марте аналитический психолог Анна Хныкина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как без стресса пережить карантин из-за коронавируса.