Путин прокомментировал критику в свой адрес

Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес. По словам главы государства, «знать всю палитру мнений, оценок, предложений — это полезно».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам президента, «всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты».

«Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства», — цитирует его сайт «Вести».

Путин отметил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается.

«Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — уточнил он.

При этом президент подчеркнул, что это совсем не значит, что он будет «реализовывать то, что услышал».

В июне Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции.