Путин прокомментировал критику в свой адрес

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес. По словам главы государства, «знать всю палитру мнений, оценок, предложений — это полезно».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам президента, «всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты».

«Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства», — цитирует его сайт «Вести».

Путин отметил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается.

«Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — уточнил он.

При этом президент подчеркнул, что это совсем не значит, что он будет «реализовывать то, что услышал».

В июне Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить