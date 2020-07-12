Путин прокомментировал критику в свой адрес
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам президента, «всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты».
«Им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства», — цитирует его сайт «Вести».
Путин отметил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается.
«Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — уточнил он.
При этом президент подчеркнул, что это совсем не значит, что он будет «реализовывать то, что услышал».
В июне Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции.