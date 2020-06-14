Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.

Путин заявил, что этого не произойдёт, потому что глава государства, согласно поправкам, «отдаёт от себя часть очень существенных полномочий».

«Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что в предложенном варианте поправок президент не может их отклонить. По его словам, существенная часть полномочий главы государства передаётся парламенту.

Путин добавил, что критика предлагаемых к Конституции поправок со стороны КПРФ выглядит «странно», так как коммунистическим режимам как раз свойственна диктатура.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.

Накануне Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок к Конституции России.