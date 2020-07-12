Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
- РИА Новости
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
Эти средства могут быть потрачены на выплаты по договорам лизинга.
Субсидии, в частности, получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.
Заявки на получение господдержки можно отправить до 15 августа. Выплата будет начислена единовременно на всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.
Ранее Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.