Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

Правительство России направит 320 млн рублей из резервного фонда на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами.

«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.

Эти средства могут быть потрачены на выплаты по договорам лизинга.

Субсидии, в частности, получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.

Заявки на получение господдержки можно отправить до 15 августа. Выплата будет начислена единовременно на всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.

Ранее Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.