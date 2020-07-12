Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

Короткая ссылка
Правительство России направит 320 млн рублей из резервного фонда на поддержку судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизами.
Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
  • РИА Новости

«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.

Эти средства могут быть потрачены на выплаты по договорам лизинга.

Субсидии, в частности, получат те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам. 

Заявки на получение господдержки можно отправить до 15 августа. Выплата будет начислена единовременно на всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.

Ранее Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить