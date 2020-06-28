Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

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Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
  • РИА Новости

«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении правительства.

Там подчеркнули, что спрос на перевозки пассажиров заметно сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Например, в первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года.

Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом.

11 июня глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил включить сферу ЖКУ в перечень пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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