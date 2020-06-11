В Совфеде предложили включить ЖКУ в перечень пострадавших от коронавируса

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил включить сферу ЖКУ в перечень пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передаёт газета «Известия», он обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением поручить федеральным и региональным властям организовать полное погашение долгов за коммунальные услуги, а также уплату авансовых платежей за два месяца.

Кроме того, сенатор просит учитывать обязательства перед компаниями ЖКХ при выдаче господдержки — в частности, отказывать малому бизнесу в помощи, если не оплачены коммунальные услуги.

Также, по мнению Кутепова, необходимо предоставить отсрочки по перечислению обязательных платежей в бюджет, снизить ставку по налогу на прибыль до 10% для компаний, инвестирующих в инфраструктуру, и предоставить им льготные кредиты.

Кутепов отметил, что отрасль стремительно теряет доходы из-за ранее предоставленных правительством отсрочек по уплате за услуги ЖКХ. По ряду городов собираемость с марта по июнь снизилась с более чем 90 до 60%, а в целом по стране показатели упали на 10—30%.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал предложение Минстроя снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22 до 15%.