В ОП прокомментировали ситуацию с оплатой ЖКХ
- РИА Новости
«Чтобы обеспечить платёжеспособность населения, нужно обеспечить целевую помощь для нуждающихся. В том числе в виде снижения планки с 22% семейного дохода до 15—10%. Это очень важная мера», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, нужно исходить из социальной нормы, то есть 33 кв. м на человека, 42 кв. м — на семью из двух человек, 54 кв. м — из трёх.
Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН оценила сообщение о том, что правительство России из-за коронавируса разрешило до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков.