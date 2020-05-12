В ОП прокомментировали ситуацию с оплатой ЖКХ

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор прокомментировал предложение Минстроя снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22 до 15%.

«Чтобы обеспечить платёжеспособность населения, нужно обеспечить целевую помощь для нуждающихся. В том числе в виде снижения планки с 22% семейного дохода до 15—10%. Это очень важная мера», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно исходить из социальной нормы, то есть 33 кв. м на человека, 42 кв. м — на семью из двух человек, 54 кв. м — из трёх.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН оценила сообщение о том, что правительство России из-за коронавируса разрешило до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков.