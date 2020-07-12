Путин рассказал о плюсах детского центра «Орлёнок»

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив детского центра «Орлёнок» с 60-летием организации.
Путин рассказал о плюсах детского центра «Орлёнок»
  • РИА Новости

«Отмечу, что такой насыщенный, хорошо организованный детский отдых — результат востребованного, поистине самоотверженного труда воспитателей и вожатых «Орлёнка», педагогов и медицинских работников, представителей других специальностей, их искренней, заботливой любви к своим питомцам», — говорится в поздравительном послании главы государства.

Он добавил, что в «Орлёнке» всегда много важных и интересных дел, в том числе культурных и спортивных программ, фестивалей, походов и встреч с приглашёнными гостями, среди которых бывают как политики, так и спортсмены и артисты.

В начале июня гендиректор «Орлёнка» Александр Джеус оценил перспективы открытия детских лагерей в России.

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