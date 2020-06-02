Глава «Орлёнка» оценил перспективы открытия детских лагерей в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Руководство российских детских лагерей надеется, что они в этом году откроются и начнут работать», — заявил Джеус на онлайн-конференции в медиагруппе «Патриот».
По его словам, двухмесячный режим дистанционного обучения привёл к психологическим нагрузкам, детям нужно активно двигаться и общаться.
Как добавил Джеус, в настоящее время сотрудники «Орлёнка» проходят обучение по работе в ситуации с коронавирусом.
Ранее, как сообщал Nation News, пресс-секретарь Комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов рассказал об организации работы детских оздоровительных лагерей.