Глава «Орлёнка» оценил перспективы открытия детских лагерей в России

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Гендиректор «Орлёнка» Александр Джеус оценил перспективы открытия детских лагерей в России.
Глава «Орлёнка» оценил перспективы открытия детских лагерей в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Руководство российских детских лагерей надеется, что они в этом году откроются и начнут работать», — заявил Джеус на онлайн-конференции в медиагруппе «Патриот».

По его словам, двухмесячный режим дистанционного обучения привёл к психологическим нагрузкам, детям нужно активно двигаться и общаться.

Как добавил Джеус, в настоящее время сотрудники «Орлёнка» проходят обучение по работе в ситуации с коронавирусом.

Ранее, как сообщал Nation News, пресс-секретарь Комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов рассказал об организации работы детских оздоровительных лагерей.

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