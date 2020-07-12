Собянин заявил о загруженности дорог Москвы после снятия ограничений

В Москве после снятия ограничений увеличилась загруженность дорог в связи с решением многих жителей перейти на использование личного автотранспорта на фоне пандемии коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, у нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный... люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров», — цитирует его Интерфакс.

Собянин добавил, что на рост личного транспорта на дорогах Москвы повлиял и отказ многих жителей от отпусков.

В то же время мэр столицы выразил надежду, что «это временная история».

Ранее сообщалось, что в сентябре на Таганско-Краснопресненской линии метро проведут эксперимент по снижению стоимости поездок в утренние внепиковые часы.

Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова в беседе с НСН прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве.