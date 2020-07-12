Собянин заявил о загруженности дорог Москвы после снятия ограничений
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«К сожалению, у нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный... люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров», — цитирует его Интерфакс.
Собянин добавил, что на рост личного транспорта на дорогах Москвы повлиял и отказ многих жителей от отпусков.
В то же время мэр столицы выразил надежду, что «это временная история».
Ранее сообщалось, что в сентябре на Таганско-Краснопресненской линии метро проведут эксперимент по снижению стоимости поездок в утренние внепиковые часы.
Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №52 Инна Самсонова в беседе с НСН прокомментировала снятие ряда ограничительных мер в Москве.