В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.

По его словам, эксперимент проведут в сентябре. Стоимость проезда предполагается снижать утром вне часа пик.

«Каждый сам решит, как ему будет удобно, никакой «обязаловки» не будет», — заявил Ликсутов.

Он добавил, что в случае, если нововведение будет успешным, его могут распространить и на другие ветки метро.

В июне Ликсутов сообщал о согласовании в Москве проведения пилотного эксперимента по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром.