В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
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- РИА Новости
По его словам, эксперимент проведут в сентябре. Стоимость проезда предполагается снижать утром вне часа пик.
«Каждый сам решит, как ему будет удобно, никакой «обязаловки» не будет», — заявил Ликсутов.
Он добавил, что в случае, если нововведение будет успешным, его могут распространить и на другие ветки метро.
В июне Ликсутов сообщал о согласовании в Москве проведения пилотного эксперимента по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром.