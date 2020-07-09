В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По его словам, эксперимент проведут в сентябре. Стоимость проезда предполагается снижать утром вне часа пик.

«Каждый сам решит, как ему будет удобно, никакой «обязаловки» не будет», — заявил Ликсутов. 

Он добавил, что в случае, если нововведение будет успешным, его могут распространить и на другие ветки метро.

В июне Ликсутов сообщал о согласовании в Москве проведения пилотного эксперимента по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром.

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