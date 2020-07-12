В России проведено более 23 млн тестов на коронавирус

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В России провели более 23 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.
В России проведено более 23 млн тестов на коронавирус
  • © REUTERS/Evgenia Novozhenina

«В России проведено более 23 млн тестов на коронавирус», — приводит сообщение ТАСС.

В том числе за минувшие сутки выполнили 322 тыс. исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 277,7 тыс. человек.

Ранее Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае, согласно которой коронавирус стал главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1,8 тыс. случаях COVID-19 предполагается в качестве основной причины смерти.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил последствия от COVID-19.

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