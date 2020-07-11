В Дагестане задержаны участники банды, занимавшейся оборотом оружия

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Правоохранительные органы в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
В Дагестане задержаны участники банды, занимавшейся оборотом оружия
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Была получена оперативная информация о том, что уроженец Сулейман-Стальского района, житель Каспийска и двое уроженцев Чечни занимаются незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, содействуют в приобретении гражданского оружия и переделке его в боевое, а также могут быть причастны к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой оружия из Чечни в Дагестан», — говорится в сообщении МВД Дагестана в Instagram.

По данным МВД, 11 июля по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски. В ходе обысков были изъяты гранаты РГД-5, Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина обстрелял полицейских, которые хотели проверить его автомобиль, он был убит ответным огнём.

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