Мужчина обстрелял полицейских в Дагестане и был убит

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В Дагестане мужчина обстрелял полицейских, которые хотели проверить его автомобиль, он был убит ответным огнём.
Мужчина обстрелял полицейских в Дагестане и был убит
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошёл в Табасаранском районе, когда сотрудники полиции попытались остановить ВАЗ-21014 без регистрационных номеров.

Как сообщается в Instagram регионального МВД, в ответ на требования полицейских из салона указанного автомобиля были произведены выстрелы в сторону полицейских.

Ответным огнём злоумышленник убит, его личность устанавливается. Среди полицейских пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Мурманске ликвидирован планировавший теракт боевик.

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