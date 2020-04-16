Мужчина обстрелял полицейских в Дагестане и был убит
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- РИА Новости
По данным ведомства, инцидент произошёл в Табасаранском районе, когда сотрудники полиции попытались остановить ВАЗ-21014 без регистрационных номеров.
Как сообщается в Instagram регионального МВД, в ответ на требования полицейских из салона указанного автомобиля были произведены выстрелы в сторону полицейских.
Ответным огнём злоумышленник убит, его личность устанавливается. Среди полицейских пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Мурманске ликвидирован планировавший теракт боевик.