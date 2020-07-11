За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 88 военных
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых Силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 7472 человек», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 883.
Накануне сообщалось, что за сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных.