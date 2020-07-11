За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 88 военных

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Свыше 7,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 88 человек.
За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 88 военных
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых Силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 7472 человек», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 883.

Накануне сообщалось, что за сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных.

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