За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 88 военных

Свыше 7,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 88 человек.

РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых Силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 7472 человек», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны. Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 883. Накануне сообщалось, что за сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных.