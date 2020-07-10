За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных

По данным Минобороны России, за сутки 132 военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусом. Общее число вылечившихся в армии — 7384.

«За прошедшие сутки в Вооружённых Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих», — приводит ТАСС данные из информационного бюллетеня Минобороны.

По состоянию на 10 июля число военных, болеющих коронавирусной инфекцией, составляет 1218. Также отмечается, что в вузах Министерства обороны зарегистрировано 270 случаев заболевания среди военнослужащих и 153 случая — среди гражданского персонала.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса.