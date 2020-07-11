Во время шторма в Петербурге пострадали два человека

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Во время сильного ветра в Петербурге пострадали два человека.
Во время шторма в Петербурге пострадали два человека
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное управление МЧС.

По данным ведомства, в Выборгском районе города дерево упало на легковой автомобиль, пострадал мужчина 1979 года рождения. В Приморском районе, в Удельном парке, в результате падения дерева госпитализирована женщина 1943 года рождения.

Также спасателям поступили заявки на ликвидацию последствий падения 50 деревьев, 23 элементов кровли и слабо закрепленных конструкций.

Ранее ГУ МЧС России по Ленинградской области предупредило о грозах, которые пройдут в регионе с 10 по 12 июля и будут сопровождаться сильными порывами ветрами.

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