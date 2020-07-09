В Ленинградской области в течение трёх дней ожидаются грозы

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ГУ МЧС России по Ленинградской области предупреждает о грозах, которые пройдут в регионе с 10 по 12 июля и будут сопровождаться сильными порывами ветрами.
В Ленинградской области в течение трёх дней ожидаются грозы
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

11 июля ожидается ветер с порывами до 17 м/с, 12 июля — до 20 м/с, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Как сообщал progorod43, в пятницу, 10 июля, в Кировской области также ожидаются грозы.

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