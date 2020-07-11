В Крыму сообщили о снижении цен на перелёты по сравнению с прошлым годом

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Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что стоимость авиабилетов в Крым в июле — августе этого года в среднем снизилась на 15—25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передаёт РИА Новости.
В Крыму сообщили о снижении цен на перелёты по сравнению с прошлым годом
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«По нашим данным, стоимость авиабилетов в Крым в июле — августе этого года в среднем снизилась на 15—25% в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил Волченко.

Он также рассказал, что около 400 тыс. человек посетили курорты Крыма за первые десять дней после снятия ограничений на приезд туристов из регионов России.

Ранее сообщалось, что администрация Ялты в этом году намерена провести круглогодичный курортный сезон и принять до 4 млн отдыхающих.

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