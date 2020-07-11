СК возбудил дело после хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей)».
Согласно предварительным данным, «ранним утром 11 июля 2020 года в квартире шестого этажа девятиэтажного панельного дома на ул. Краснодонцев Автозаводского района г. Н. Новгорода произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в результате взрыва бытового газа в доме пострадали пять человек.