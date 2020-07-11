Очередной рейс доставит из Кишинёва в Москву 32 россиян

Авиакомпания Air Moldova в субботу доставит чартерным рейсом из Кишинёва в Краснодар 32 граждан России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-консула посольства России в Молдавии Виктора Яшенина.

«Самолёт вылетел из Кишинёва в Краснодар вовремя (6:55 мск), это был очень компактный рейс, у него на борту было 32 гражданина России», — сообщил Яшенин.

Ранее дипмиссией в координации с российскими и молдавскими авиакомпаниями было организовано 12 чартерных рейсов, которыми вылетели более 1,7 тыс. человек.

В конце июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» заявил, что за рубежом остаются не менее 20 тыс. желающих вернуться домой россиян.